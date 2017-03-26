دشّن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، مشروع “إسكان القنفذة”، ضمن برنامج وزارة الإسكان “سكني”.
ويضم مشروع إسكان القنفذة بمنطقة مكة المكرمة 593 فيلا سكنية تقع على مساحة 598 ألف متر مربع، لينضم المشروع، بنسبة إنجاز 100% للوحدات السكنية، لعمران منطقة مكة المكرمة.
ويشمل إسكان القنفذة، إضافة إلى الوحدات السكنية، 4 مساجد وجامعا، ومدرستين، و4 حدائق وملاعب للأطفال، وذلك ضمن خطة وزارة الإسكان لتوزيع 280 ألف منتج سكني خلال عام 2017م.
يُذكر أن إجمالي عدد المستحقين للدعم السكني “إسكان” في محافظة القنفذة يبلغ 3829 مستحقا.وفق “أخبار 24”.
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