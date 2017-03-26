وثق مقطع فيديو لحظة هجوم جناة على سيارة نقل الأموال اليوم (الأحد) وإصابة السائق ومرافقه، فيما تم الاستيلاء على مبالغ نقدية كبيرة.
وأظهر المقطع الذي رصدته كاميرات مراقبة في مكان الحادث، نزول ثلاثة جناة من سيارة “جمس” سوداء وتوجههم نحو سيارة نقل الأموال، حيث قاموا بالاعتداء على موظفي نقل الأموال والاستيلاء على ما بالسيارة من مبالغ نقدية.
يُذكر أن شرطة الرياض لاتزال تكثف بحثها عن الجناة المتورطين في حادثة السطو على عربة نقل الأموال، فيما نُقل المصابان لتلقي العلاج اللازم.
وفق “أخبار 24”.
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