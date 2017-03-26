احتفل اليمنيون في مدينة عدن اليوم (الأحد) بمرور عامين على انطلاق “عاصفة الحزم” برفع لافتة عليها صور قادة التحالف العربي.
وتداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي صورة للافتة عليها صور لقادة التحالف العربي تم تدشينها في شارع الملك سلمان بعدن.
يشار إلى أنه في مثل هذا اليوم استجاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لنداء أخيه رئيس الجمهورية اليمنية لإنقاذ الشعب اليمني من الانقلابيين.وفق “أخبار 24”.
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