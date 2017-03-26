نفى مصرف الراجحي مساء اليوم الأحد أن تكون سيارة نقل الأموال التي تعرضت لسطو مسلح في حي الرائد بالرياض عائدة للمصرف.
وقال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نأسف لما حصل ونفيدكم بأن فرع المصرف لم يتعرض الى أي حادث والعمل الإجرامي تعرضت له سيارة نقل أموال لا تخص مصرف الراجحي”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه شرطة الرياض حاليا بحثها عن الجناة للقبض على الأشخاص المتورطين في حادث السطو المسلح على عربة نقل الأموال الذي أسفر عن إصابة اثنين ظهر اليوم الأحد.وفق “أخبار 24”.
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