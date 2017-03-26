أطاح رجال الأمن في تبوك مساء اليوم الأحد بقائد السيارة الـ”جمس” الذي تسبب في انقلاب حافلة ركاب صغيرة بأحد الطرق.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مركبات رجال المرور وهي تحيط بالسيارة الجمس بعد القبض على قائدها بأحد شوارع تبوك.
يشار إلى أن مقطع فيديو تم تداوله اليوم الأحد، أظهر قائد السيارة الـ”جمس” وهو يقوم بتضييق الخناق على حافلة ركاب صغيرة، ما تسبب في اصطدامها بشاحنة وانقلابها، ولاذ الجاني بالفرار.
وفق “أخبار 24”.
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