قال سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ : إن ” القات ” يعد من المخدرات، نظراً لما يسببه من أضرر ناتجه عن تعاطيه، مبيناً أن ” القات ” يؤ%
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