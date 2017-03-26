أكد نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري أن خطط إصلاح الاقتصاد السعودي لا رجعة فيها، مشيراً إلى أن الإعلام لا يركز إلا على خصخصة شركة “أرامكو” فقط.
وأوضح التويجري في مقال له نشر في مجلة “فوربس” الأمريكية، أن الإصلاحات ستطال القطاعات الاقتصادية كافة، خاصةً بعد اعتماد المملكة سابقاً على نموذج اقتصادي غير قابل للاستدامة.
وكشف عن أربع مبادرات مهمة تتبناها المملكة، وهي: برنامج حساب المواطن الهادف إلى تعويض العائلات من ذوي الدخل المحدود، ومركز الخصخصة الوطني الذي سيقوم بتحويل 16 هيئة حكومية إلى استثمارات خاصة عبر طروحات عامة أولية ووسائل أخرى، بالإضافة إلى مشاركة المستثمرين الدوليين في مساعدة وتطوير الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
وشدد على أن النمو والتنوع الاقتصادي بالمملكة سيوفر للشركات والمستثمرين الأمريكيين فرصاً جديدة، في ظل اجتذاب المملكة لصناعات تتجاوز بكثير النفط والوقود.وفق “أخبار 24”.
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