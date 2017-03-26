احتجز مركز صحي خاص بجدة “بلاغ ولادة” لنجل مقيم لمدة تزيد على الخمس سنوات، تسببت في تعطيل كافة إجراءاته التي تعتمد على التبليغ، ما دفع صحة جدة إلى اتخاذ قرار بإغلاق الخدمات الإلكترونية للمركز.
تعود تفاصيل الواقعة، وفقا لـ”المدينة”، إلى حدوث ولادة مفاجئة لزوجة المقيم “محمد عبد الرحمن” بالمستوصف منذ أكثر من 5 سنوات، ومن وقتها لم يستطِع استخراج شهادة تبليغ الولادة حتى اللحظة.
وأوضح المقيم أنه توجه بشكاوى عديدة ليستطيع إنهاء الإجراءات النظامية التي تتطلب وجود الشهادة، أبرزها إدخال ابنه المدرسة، لكن دون جدوى.
وبسؤال المدير المسؤول بالمركز الصحي، أكد امتلاك المركز لجميع البلاغات لكنه بحاجة لتصريح من مدير الوثائق والمعلومات بصحة جدة ليسلمها لأصحابها.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالله الغامدي، إن المقيم تقدم بشكوى، وتمت مخاطبة المستوصف المذكور، الذي بدوره تعهد بإرسال بلاغات الولادة إلى الشؤون الصحية بجدة، لكن ذلك لم يحدث، وتم إغلاق الخدمات الإلكترونية بالمستوصف لحين الانتهاء من تسليم جميع بلاغات الولادة لديهم.
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