أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً، بالشيخ الدكتور صالح عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، معزياً إياه في وفاة والده.
وقال المغامسي في تغريدة نشرها اليوم بحسابه بموقع “تويتر”: “حظيتُ قبل قليل باتصال مبارك من خادم الحرمين الشريفين للتعزية في وفاة والدي.. وَإِنَّ أباً- رحمه الله – أورثني تعزية من الملك سلمان لأب مبارك”.
وكان والد الشيخ المغامسي توفي في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، فيما شيَّعت جموع المصلين جثمانه من المسجد النبوي عقب صلاة فجر السبت، ودُفن بمقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.
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