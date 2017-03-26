تمكنت فرق البحث الجنائي بمرور الرياض من الإطاحة بسائق الشاحنة الهارب، الذي قام بصدم سيارة واستمر في دفعها أمامه دون توقف، على طريق الملك فهد بمدينة الرياض.
وأفادت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على موقع “تويتر” اليوم الأحد، أن سائق الشاحنة باكستاني الجنسية ويبلغ من العمر 27 عاماً، لافتةً إلى أنه يتم التحقيق معه لإنهاء الحق الخاص وتطبيق نظام المرور عليه، ومن ثَمَّ إحالته للنظر في الجانب الجنائي.
وكان مقطع فيديو تم تدوله أمس، أوضح واقعة صدم السيارة ودفعها لمسافة كبيرة، حيث طالب متداولو المقطع بملاحقة قائد الشاحنة ومحاسبته على جريمته.
وفق “أخبار 24”.
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