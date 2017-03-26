أطلق مجهولون النار على موظفي نقل أموال، اليوم الأحد، بالقرب من أحد المصارف بحي الرائد وسط الرياض، وأصابوا اثنين منهم، واستولوا على مبالغ مالية كبيرة، وفروا هاربين.
وبدأت فرق الأمن فور تلقيها البلاغ تحرياتها حول الحادثة، وشرعت في البحث عن الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وأبانت مصادر أن أحد الموظفين وبرفقته حارس أمن، تعرضوا للاعتداء خلال توجههم لتغذية أحد أجهزة الصرافات الآلية، لافتةً إلى أن عدداً من المارة قاموا بتقديم المساعدة الأولية للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وفق “أخبار 24”.
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