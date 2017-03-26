أعلن أولياء دم قتيل تأجيلهم لتنفيذ حكم القتل حداً في الجاني، قبل دقائق من تنفيذ الحكم بساحة القصاص بالطائف، وذلك وسط تكبير وتهليل الحاضرين.
وأجّل أولياء الدم تنفيذ الحكم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد 25 دقيقة من إنزال الجاني لساحة القصاص ووضعه في موضع التنفيذ ووصول السيّاف منفذ الحكم.
وجاء تأجيل تنفيذ الحكم بحسب صحيفة “سبق” نزولاً عند طلب ذوي القاتل لمواصلة مساعي الشفاعة، على أمل التوصل لتنازل أو عفو نهائي عن الجاني.
وأعادت الأجهزة المختصة الجاني- وهو مواطن- للسجن العام، فيما توقع كثير من الحاضرين أن القرار تنازل وعفو عن الجاني، الذي كان قد أقدم على قتل المجني عليه قبل نحو عامين تقريباً.
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