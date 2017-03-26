أكد رئيس نادي الاتحاد السابق اللواء محمد بن داخل الجهني أن الإدارة الحالية برئاسة المهندس حاتم باعشن تسير بالنادي نحو الاستقرار، ولابد من استمرارها لحصد المزيد من الإنجازات، مبينا أن الفريق الكروي نجح في تحقيق كأس ولي العهد أمام فريق النصر، وما زال ينافس على مراكز المقدمة في الدوري للموسم الحالي.
وأبدى بن داخل استغرابه من تردد أقاويل حول أن إدارته منحت تفويضا لوكيل التعاقدات سلطان البلوي لحسم صفقات النادي في عهد إدارته، مبينا أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة، والجميع يعرف أن إدارته لم تقتصر تعاقداتها على وكيل واحد فقط. وفق “عكاظ”.
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