قررت إدارة نادي الهلال مضاعفة مكافآت الفوز بالدوري للاعبي الفريق في حال تحقيقه بنهاية الموسم، وطالبتهم بعدم التهاون في المباريات المقبلة ومواصلة الانتصارات لحين انتزاع اللقب الذي ابتعد عنه الهلاليون خلال السنوات الخمس الأخيرة.
من جهة ثانية، شهد معسكر الفريق الهلالي المقام حاليًا بالعاصمة الإماراتية «أبوظبي» وجود الثنائي الأجنبي السابق في صفوف النادي الأزرق محور الارتكاز المغربي «عادل هرماش» والمهاجم البرازيلي «إلتون ألميدا»، حيث التقيا باللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني، بينما قرر المدرب الارجنتيني «رامون دياز» استمرار مشاركة العناصر الأولمبية العشرة في التدريبات الجماعية بعد العودة للرياض وحتى موعد عودة اللاعبين الدوليين، ومعهم المهاجم السوري «عمر خريبين» الذي سينخرط في تمارين الفريق العاصمي الخميس المقبل بعد الانتهاء من مشاركته الدولية مع منتخب بلاده.وفق “المدينة”.
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