أنهت إدارة النادي الأهلي ملف قضية المحترف السابق في صفوف الفريق الأهلاوي الكولومبي خايرو بالومينو بعد أن قام الأمير خالد بن عبدالله بسداد المبلغ المترتب على النادي الأهلي للاعب، الذي قدمت له إدارة النادي الشكر على اتفاقه مع الأهلي على حل ودي منذ فترة طويلة وعدم لجوئه للفيفا.
من جهة أخرى، حقق فريق سباق السيارات في النادي الأهلي بطولة كأس المملكة للجي تي فئة T2 للمحترفين بقيادة الكابتن عبدالله الدوسري، كما حقق الفريق بطولة كأس الأمير سلطان بن بندر للجي تي لفئة الناشئين بقيادة الثنائي خالد الأحمدي ويوسف العمودي . وفق “عكاظ”.
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