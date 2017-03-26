قدم نادي الاتحاد رسمياً أمس السبت، استئنافًا ضد قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، القاضي بمنع النادي من التسجيل لفترتي تسجيل مقبلتين، على خلفية قضية حقوق اللاعب الأسترالي ترويسي. وكشف مصدر مطلع لـ”الرياضية”، أن نادي الاتحاد رفع الاستئناف رسميًّا من أجل تعليق القرار أو إلغائه، إلى حين صدور قرار من المحكمة الدولية “كاس”.
وأشار المصدر قائلاً: “مبلغ المليون يورو، الذي حكمت به غرفة فض المنازعات الدولية لصالح اللاعب الأسترالي غير واجب السداد في الوقت الحالي، طالما أن النادي رفع الاستئناف، وبالتالي لن يسدد هذا المبلغ، إلا عند نطق القرار النهائي من قبل (كاس)”.
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