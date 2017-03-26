أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد الموافقة على مبادرة إنشاء مراكز لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة والرؤية والزيارة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي، وذلك بدلاً من مراكز الشرطة.
وأوضحت الوزارة أن تلك المراكز ستوفر أماكن مهيأة نفسياً؛ ليلتقي فيها الوالد والوالدة بأبنائهما، في بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري الأمني والصحي والترفيهي.
وأشارت إلى أن المراكز ستشرف على تنفيذ عملية استلام الأطفال وتسليمهم بموجب أحكام الحضانة والزيارة، وستسهل عملية الزيارة للوالدين التي تحكم بها المحكمة في حال عدم اتفاق الأبوين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة.
وتسعى هذه المبادرة -بحسب الوزارة- إلى إيجاد بيئة مثالية لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بما يسهم في حفظ خصوصية الأسرة، إلى جانب معالجتها للوضع السابق والمتبّع أثناء تنفيذ تلك الأحكام لدى مراكز الشرطة؛ لما له من آثار نفسية واجتماعية على الطفل والأسرة.وفق “أخبار 24”.
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