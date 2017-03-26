قدمت ادارة مدرسة الرياض الابتدائية شكرها وتقديرها لسعادة اللواء الركن / احمد بن عبدالله المقرن قائد المنطقة الوسطى على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب اللقاء لأبنائنا الطلاب وذلك خلال زيارتهم لمعرض اسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ١٤٣٨ تحت شعار (حياتك…. أمانة ) حيث قدم قائد مدرسة الرياض الاستاذ/ عايض عبدالهادي العتيبي درعاً تذكارياً لسعادة اللواء ركن /أحمد المقرن بهذه المناسبة وشاكراً حرصه على الشراكة المجتمعية في جميع المناسبات والتي ليست غريبة على سعادته.
وسائلاً الله لها التوفيق والسداد.
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