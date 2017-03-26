اُختتمت فعاليات الاستزراع الخاصة بمشاركة العائلات وأطفالهم، في متنزه عنيزة الوطني أمس الجمعة 25/06/1438هـ، والتي تجاوز عدد المشاركين فيها أكثر من 600 مُشارك ومُشاركة من الأسر والعائلات خلال الأربعة أسابيع الماضية.
صرَّح بذلك سعادة مدير عام الزراعة في محافظة عنيزة المهندس يوسف بن عبدالله القرزعي لـ “الخرج اليوم” أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، مُمثلة في وكالة البيئة تسعى في توفير كافة السبل للنهوض بالمتنزهات الطبيعية في المملكة العربية السعودية .
ومنتزه عنيزة الوطني يُعتبر أحد هذه المتنزهات الطبيعية التي توليها إدارة الموارد الطبيعية اهتمامها ودعمها لها؛ مما جعلها من أهم المرافق السياحية في منطقة القصيم الجاذبة للزوَّار من المحافظة وخارجها .
“ويُضيف” : إلى أن الهدف من إشراكنا فئات المجتمع – العائلات وأبناءهم – في عمليات الاستزراع؛ يأتي من إطار الاتجاه الاستراتيجي الخاص بالتوعية وتثقيف فئات المجتمع بالاهتمام بالمجالات البيئية؛ وذلك لإيجاد أجيالٍ أكثرَ تحمساً ووعياً بالمحافظة على البيئة، ونهج أسلوب الحياة الخضراء من خلال مجموعة أنشطة تُطرح من وقتٍ لآخر في المنتزه .
“واختتم” مدير الزراعة حديثه : أن عملية الاستزراع لازالت سارية في المرحلة الثالثة من المنتزه، ومُتاحٌ العمل فيها بالاستزراع من قبل الجهات المُشاركة الحكومية والخاصة، والطلاب بجميع فئاتهم، وِفق البرامج التي تطرحها مديرية الزراعة بعنيزة من وقتٍ لآخر.
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