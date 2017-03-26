أطلقت شركة اتحاد اتصالات موبايلي برنامج “حياتي في موبايلي” بمقاطع فيديو واقعية لحياة موظفيها عبر حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي أولى إصدارات البرنامج في هشتاق #فخرنا.
يأتي إطلاق البرنامج تأكيدًا لإيمان الشركة بما يقدمه موظفوها في كافة قطاعاتها الداخلية، ولمشاركة عملائِها بعض الجهود المبذولة في تقديم الخدمة، إضافة إلى تبني نشر الحرف والمواهب لدى موظفي الشركة.
ومن جهته أكد محمد البلوي مدير عام تنفيذي الاتصال المؤسسي قائلاً “لدينا في موبايلي عدة كوادر بشرية تتمتع بمواهبٍ عديدةٍ في مجالاتٍ متنوعة، ونحنُ نعمل على دعمِها بشكلٍ مستمرٍ، ونسلّطُ الضوءَ عليها من خلال استخدامنا لها في عدّةِ مجالات“
وأضاف البلوي: نفتخرُ بالأعمال المقدمة من قِبل موظفي الشركة بشكلٍ دائمٍ وقد حاز عدد من موظفينا على مكانةٍ إعلاميةٍ مُميّزةٍ بعدَ نشرِنا لحرَفِه أو ترشيحنا له ليكون أحد روّاد الموهبة التي يتمتع بها.
يذكر أن موبايلي تسعى من خلال إطلاق برامجها الأخيرة لأن تواكب اهتمامات المجتمع الثقافية حتى على مستوى إعلاناتها التسويقية كما أتى ذلك في مُسلسلها الأخير #الاستراحة_شو .
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