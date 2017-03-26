ذكر المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الهيئة لا تعتزم توظيف أية عناصر نسائية بسبب الأعمال الشاقة التي يقوم بها الجيولوجيون.
وأضاف أبا الخيل وفقا لـ”عكاظ”، أن مهام الجيولوجيين تتطلب منهم الذهاب إلى الصحارى والحقول والجبال والقدرة على التحمل والقوة البدنية العالية، وهو الأمر الذي لا يتوفر عند النساء.
وأوضح أن الجيولوجيين يبقون أحياناً في الصحارى لأيام طويلة لإجراء الدراسات والاختبارت وتقديم التقارير والأبحاث العلمية، وهو ما يصعب على المرأة القيام به لعدم قدرتها على التأقلم والقيام بالأعمال الشاقة.
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