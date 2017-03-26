ذكرت مصادر أن هيئة سوق المال أصدرت تعميماً حذرت فيه الشركات والمواطنين من قبول اشتراك الأجانب في صناديق عقارية، تستثمر في تملك العقارات داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الجزيرة”، أن التعليمات الجديدة جاءت بعد تسجيل الهيئة ملاحظات بتوجه بعض الأجانب إلى تملك عقارات داخل المدينتين المقدستين تحت غطاء وكلاء محليين؛ للاستفادة من العوائد الكبيرة لتلك العقارات، مبينةً أن التعميم شدد على التقيّد بنظام تملك الأجانب للعقار واستثماره وفق نظام السوق المالية السعودية.
ولفتت إلى أن تعميم هيئة سوق المال استند على المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والذي يمنع تملك الأجانب للعقارات داخل المدينتين المقدستين.
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