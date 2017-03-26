أنقذت امرأة ابنها البالغ من العمر 4 سنوات من الموت في الحريق الذي شب في منزل أسرتها بمحافظة ضمد في منطقة جازان؛ حيث ألقت بنفسها داخل النار وتمكنت من إخراجه من المنزل، فيما تعرضت هي لإصابات أدخلتها العناية المركزة.
وروى قريب المواطنة ويدعى حسن عقيلي وفقاً لـ “تواصل”، تفاصيل الحريق الذي دمر منزل قريبته؛ حيث أشار إلى أن الأم لاحظت بعد هروبها من المنزل اختفاء طفلها لتعود من جديد إلى المنزل رغم النيران الكثيفة، وتعثر على ابنها مختبئاً في غرفة النوم.
وأضاف عقيلي أن الأم احتضنت ابنها وحاولت الخروج به إلا أن تصاعد ألسنة اللهب حال بينها وبين ذلك، لتقوم بسحب مكيف الشباك من مكانه وتخرج طفلها من فتحته، وحاولت جاهدة الخروج من النيران لكنها تعرضت لإصابات بالغة.
وأوضح أن الأم أجرت عملية جراحية دخلت بعدها العناية المركزة، كما تعرض اثنان من أبنائها وزوجها الذي يعمل بحرس الحدود لإصابات من الحريق وتم إسعافهم في حينه، فيما يسكن الأب مع أبنائه في منزل قريب لهم بعد احتراق منزلهم بالكامل
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج