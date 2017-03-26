كشف المركز الوطني للأمن الإلكتروني أمس (السبت)، عن تعرض عدة جهات حكومية وحيوية لهجوم إلكتروني جديد من خلال رسائل بريد تصيدية مستهدف اختراقها وسرقة معلوماتها، لافتاً إلى أنه نجح في التصدي له.
وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر”، أن البريد التصيدي يحتوي على ملف مُرفق زُرع بداخله برمجية خبيثة بهدف سرقة المعلومات والسيطرة على جهاز الضحية في حال فتحه، مبيناً أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتعطيل الهجوم، كما أنذر الجهات المستهدفة وأرسل إليه التوصيات لمنع حدوث الضرر.
وكانت جهات حكومية قد تعرضت قبل شهرين لهجمات إلكترونية من قبل فيروس يطلق عليه “شمعون 2″؛ ما أدى لتعطل العمل في بعضها، فيما أعلن المركز الأمني عن إجرائه فحوصات أولية للتصدي لأية هجمات جديدة.وفق “أخبار 24”.
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