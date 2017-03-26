شهدت محافظتا وادي الدواسر والسليل مساء أمس (السبت)، عاصفة رعدية كبيرة تسببت في وقوع خسائر بالطرق من سقوط لوحات إرشادية وانقلاب بعض المركبات وتضرر في أعمدة الكهرباء.
وبيّنت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن العاصفة تسببت في انقلاب محاور زراعية في خيران غرب محافظة السليل، وتحطيم زجاج بعض السيارات التي كانت تسير بين الشيدية وحمام، إضافة إلى سقوط لوحات إرشادية كبيرة وصفائح معدنية بمحافظة وادي الدواسر، وكذلك انحراف أعمدة الضغط العالي وانقلاب بعض المركبات.
وأوضحت المصادر أن أمن الطرق بمحافظة السليل تعامل مع حادثة اقتلاع الرياح لصراف آلي تابع لأحد البنوك بمحطة النادر، لافتةً إلى أن هناك فرقة أمنية تتابع المستجدات الخاصة بالعاصفة بالمحافظة؛ تحسباً لوقوع حوادث.
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