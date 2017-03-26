تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعلم يوقظ إحدى الطالبات لنومها أثناء الدرس بطريقة غريبة، عن طريق عضها من شعرها.
وأظهر الفيديو المتداول على نحو واسع، مدرساً يتجه نحو طالبة نامت في قاعة التدريس وقام بعضّها من شعرها وجذبه للأعلى لإيقاظها، لتفيق الفتاة مذعورة من الطريقة التي استخدمها معلمها لإيقاظها.
ولم يشر متداولو الفيديو إلى مكان ووقت تصويره، فيما اختلفوا حول أسلوب المعلم تجاه الطالبة؛ حيث رآه البعض تصرفاً لا يليق بمهنة التعليم فيما اعتبره آخرون مجرد مزحة.
وفق “أخبار 24”.
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