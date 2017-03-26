حكمت المحكمة الجزائية بالرياض بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر، على تاجر إبل شهير، لإدانته بترويج كمية كبيرة من المخدرات والمتاجرة بها.
ويعد المدعى عليه من مُلاك مزاين الإبل المشهورين، وفقًا لـ “سبق”، وجاء الحكم بعد ثبوت الإدانة بتسلم ونقل وحيازة كمية من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 142 كيلو جرام، بقصد الترويج والمتاجرة، والتستر على مصادرها.
ونص قرار المحكمة، الخاضع للاستئناف، على مصادرة سيارة جيب لكزس، استُخدمت في الجريمة، إضافة إلى مصادرة مسدس و12 طلقة ومبلغ 180 ألف ريال كانت بحوزته، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 50 ألف ريال، ومنعه من السفر 15 عامًا، بعد قضاء العقوبة.
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