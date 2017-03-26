كشف مدير الأمن العام الأسبق الفريق أسعد بن عبدالكريم الفريح، اليوم (السبت)، في مقال له عن رأيه حول تخفي أنظمة وسيارات نظام الرصد الآلي “ساهر”، وما يصفه المواطنون والمقيمون من “ترصد” النظام لهم، وشكواهم منه.
وأكد الفريق الفريح أنه ليس مع الترصد إطلاقا، مستغربًا في الوقت نفسه اعتقاد المتضررين من ساهر أن جل هم الإدارة العامة للمرور هو جمع المال من المواطنين، واصفًا ذلك بالوهم الكبير جدا، لأن حصيلته وتحديدًا “الترصد”، لا يمكن أن تتجاوز بضعة ملايين، وهو رقم ضعيف جدا، ويذهب لوزارة المالية ولا يدخل في جيب الإدارة العامة للمرور ورجالها، وهم أكبر من أن يفكروا في ذلك.
وأوضح وفقاً لـ “عكاظ” أن الترصد بالكاميرات المتنقلة، لو حصل، فهو خطأ نتيجة اجتهاد غير مستحسن، لأن وضع ساهر والتوسع فيه مقصده قطع دابر المخالفات، وبالتالي عدم تحصيل أموال لصالح خزينة الدولة، كما أن متناولي هذا الموضوع يتجنبون سلوك المخالف الذي يتفنن في الهرب من “ساهر”، بشتى الطرق ليرتكب المخالفات.
وتساءل الفريق الفريح عما إذا كان عدم وجود ساهر أو عدم وجود تحذير منه مبرر لمخالفة النظام، وعما إذا كان المرور السري الذي يحاسب المخالفين أيضًا “غير”، أم أن تعارف الناس أنه موجود أصبح مقبولا، متعجبًا لحديث المجالس عن قوة المرور في أمريكا وأن رجال المرور لهم هيبتهم، ولا تعلم من أين يظهر لك رجل الدورية “المتخفي” هناك ليعطيك مخالفة.
وأكد مرة أخرى أنه ليس مع ساهر في تخفي كاميراته إن حصل، كذلك ليس مع من يشن حملة على من يسهر على حفظ الأرواح لأنه، وإن تخفى، فإنه لن يرصد بريئا ولن يهتك سترا ولا يتدخل في خصوصية، كما يمكن تجنبه والنكاية فيه بعدم المخالفة.
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