محمد بن سريع العجمي

سعد بن سليمان الفريخ

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أبا الخيل: ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حقوق المواطنة التي بُترت ذراعها بأحد المصانع

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