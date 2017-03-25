أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حقوق المواطنة زهراء البركاتي التي تعرضت ذراعها لبتر أثناء عملها بأحد المصانع المتخصصة في المحاليل الطبية بجدة.
جاء ذلك ردا على أحد المغردين عبر “تويتر” الذي وجه سؤالا للمتحدث الرسمي للوزارة على حسابه الرسمي سائلاً: “هل تم تعويض زهراء من المتسبب ورد لها حقوقها وتعويضها بوظيفة؟”.
يشار إلى أن المواطنة زهراء كانت قد تعرضت لحادث بشع نتيجة طلب مشرفتها في المصنع مسح السير الكهربائي وهي مهمة خاصة بالرجال وهددتها في حال الرفض، فالتف السير عليها وقطع ذراعها من مفصل الكتف. وفق “أخبار 24”.
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