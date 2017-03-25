اصطدم مفحط يقود سيارة وانيت هايلكس بسيارة جيب تقف على جانب الطريق، في غرب الرياض، بعد أن فقد السيطرة على سيارته.
وأظهر مقطع فيديو، المفحط وهو يقود بسرعة عالية، ويمارس التفحيط بالسيارة الهايلكس، ومن ثم فقد السيطرة عليها، فانحرفت بدورها، لتصطدم بعنف بسيارة جيب سوداء اللون، على يمين الطريق، والتي تحركت من مكانها لقوة الصدمة.
وبين المقطع أن السيارتين تضررتا، و عمد المفحط إلى الهرب بسيارته بعد الحادث، عند أقرب شارع، وكانت سيارته تسير بصعوبة، لوقوع أضرار كبيرة في الجانب الأيمن للسيارة، والإطار الخلفي.
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