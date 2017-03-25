أجرى الأطباء ،اليوم السبت، في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير ، عملية بتر لكف الرضيع منصور “26 يوماً” لإنقاذ حياته ، والذي يعد ثاني ضحايا أخطاء حقن وزارة الصحة ؛ بعد الطفل جسار الذي لقى ذات المصير قبل أسابيع بعد أن تم حقنه في الشريان بدلاً من الوريد.
ووفقاً لموقع”سبق” طالبت أسرة الطفل بتطبيق الشرع بحق المتسببين في مستشفى أبو عريش العام وإحالتهم للتحقيق ومحاسبتهم على قدر فداحة الخطأ الذي أفقد طفلهم “كفه” وأنهى مستقبله بعد أقل من شهر من ولادته ، فيما أبدى والده أسفه لعدم تحرك وزارة الصحة بشكل سريع لإنقاذ يد طفله من البتر وتجاهل النداءات المتكررة لنقله لمستشفى متقدم ، بينما اكتفت “صحة جازان” ،في ببيان لها بالتوعد باتخاذ اللازم ضد المتسببين.
وكانت قصة الطفل “منصور” ، قد بدأت منتصف الأسبوع الماضي عندما كان في حضّانة مستشفى أبو عريش العام لولادته دون اكتمال سنه “خديجًا”، مشيرًا إلى أن وضعه كان مستقرًا قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ بعد ظهور بقعة من الدم بها أثر حقنة بدأت تتجمع في الكف وتتحول إلى اللون الأسود، ما جعل المستشفى يستنفر لتفادي الخطأ الذي وقع فيه، مبينًا أنه تم نقله إلى مستشفى الملك فهد المركزي.
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بعد الطفل جسار.. بتر كف الرضيع منصور بعد جراحة استغرقت ساعتين بعسير وهذا مطلب أسرته!
الخرج اليوم - سعود الحربي :
أجرى الأطباء ،اليوم السبت، في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير ، عملية بتر لكف الرضيع منصور “26 يوماً” لإنقاذ حياته ، والذي يعد ثاني ضحايا أخطاء حقن وزارة الصحة ؛ بعد الطفل جسار الذي لقى ذات المصير قبل أسابيع بعد أن تم حقنه في الشريان بدلاً من الوريد.
أجرى الأطباء ،اليوم السبت، في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير ، عملية بتر لكف الرضيع منصور “26 يوماً” لإنقاذ حياته ، والذي يعد ثاني ضحايا أخطاء حقن وزارة الصحة ؛ بعد الطفل جسار الذي لقى ذات المصير قبل أسابيع بعد أن تم حقنه في الشريان بدلاً من الوريد.
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