تطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الهياثم بمحافظة الخرج غداً حملة لنشر ثقافة مكافحة التدخين بعنوان “يكفي سموم وهدر” ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما تقام فعالياتها بالصالة الرياضية في ثانوية الهياثم .
وأوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بالهياثم حزام بن مدوخ العاصمي أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بأضرار التدخين الصحية والاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع، وتوضيح آثاره على الفرد والأسرة وسبل الوقاية والعلاج ، وذلك من خلال حزمة من الفعاليات تشتمل على مسيرة توعوية في شوارع وميادين مدينة الهياثم ، وبرامج توعوية متعددة ، وعروض مرئية عن أضرار التدخين وكيفية الوقاية منه ، وعقد ندوات صحية ، ومعرض فني مصاحب ، وإقامة عدد من المسابقات التثقيفية ، إلى جانب توزيع مطبوعات وكتيبات توعوية.
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