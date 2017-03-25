سجل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الباطن محمد خالد، أسرع هدف في تاريخ المسابقات السعودية؛ في المباراة التي جرت أمام عكاظ بمدينة الطائف، ضمن تصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز بالمرحلة السنية للناشئين بعد بداية اللقاء بـ7 ثوان و16 جزءا من الثانية.
وجاء الهدف بعد ضربة البداية مباشرة؛ حيث أرسل اللاعب بسام محمد كرة طولية إلى الأمام وصلت إلى خالد الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك أعلى حارس فريق عكاظ ليحرز هدف السبق لفريق الباطن.
بدوره أبدى اللاعب محمد خالد في تصريحات تلفزيونية سعادته بإحراز أسرع هدف في تاريخ المسابقات السعودية، قائلا: “الحمد لله، أحرزت أسرع هدف، والقادم أفضل، وسنكسر حاجز هذا الرقم في المباريات المقبلة”.
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