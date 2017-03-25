قالت السفارة السعودية في لندن أمس الجمعة، إن الرجل الذي قتل أربعة أشخاص قرب مقر البرلمان البريطاني يوم الأربعاء عمل في السعودية لفترة لكن ليس له سجل إجرامي هناك، ولم يلفت انتباه أجهزة الأمن.
وأقام خالد مسعود في المملكة مرتين استمرت كل منهما عاما واحدا فيما بين نوفمبر 2005 وأبريل 2008 عندما كان يعمل مدرسا للغة الانجليزية، ثم قام بزيارة قصيرة في مارس 2015.
وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها على تويتر “خلال الوقت الذي قضاه في السعودية لم يظهر خالد مسعود على قوائم الرصد الخاصة بأجهزة الأمن وليس له سجل إجرامي في المملكة العربية السعودية”. وفق “مزمز”.
وقال البيان إن الملك سلمان تحدث إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتعبير عن تعازيه بعد هجوم الأربعاء، وأضاف “في وقت كهذا تعاوننا الأمني المستمر هو ضرورة قصوى لهزيمة الإرهاب وإنقاذ أرواح الأبرياء”.
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