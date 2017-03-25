كشفت مصادر عن توجيه صندوق التنمية العقاري لفروعه بتسجيل طلبات الراغبين في التمويل المدعوم للبناء الذاتي (الإنشاء) عن طريق جميع فروع ومكاتب الصندوق لعرضها نيابة عن المستفيدين للممولين العقاريين المشاركين في البرنامج لتحليلها وإصدار الموافقة المبدئية وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، وفقاً لـ “المواطن”.
وأكدت المصادر أن هناك شروط ينبغي توافرها، ومنها أن يكون المتقدم ممن صدرت لهم الموافقة، وأن تكون له الرغبة في التمويل المدعوم للبناء الذاتي (الإنشاء)، وأن يكون قد حدث بياناته في بوابة صندوق التنمية العقارية الالكترونية، وأن يحصل على موعد مسبق عن طريق بوابة الصندوق بهذا الخصوص.
وفيما يخص المستندات المطلوبة للتقديم، أضافت: تذكرة موعد التمويل المدعوم للبناء الذاتي وأصل البطاقة ( الهوية الوطنية )، وأصل صك الأرض، وأصل رخصة البناء إن وجدت، وأصل تعريف الراتب .
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