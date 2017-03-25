سلّمت صباح اليوم شرطة العلا نظريتها شرطة تبوك الجاني مطلق النار على مدير طب الأسنان بصحة تبوك الدكتور محمد الجماز الثلاثاء الماضي، فيما أكد مدير صحة تبوك عطاالله العمراني استقرار صحة “الجماز”.
وكان الدكتور الجماز تعرض الثلاثاء الماضي لإطلاق نار داخل سيارته، أسفر عن إصابته بثلاث رصاصات في فخذه وساقه، ونُقل وفقاً لـ”عكاظ” إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، حيث خضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاصات.
وكانت الأجهزة الأمنية بتبوك كثّفت عمليات البحث عن مجهول أطلق أربع طلقات على الدكتور الجماز أثناء قيادته سيارته في حي المروج بتبوك، وذلك قبل أن يتم القبض عليه لاحقاً في العلا وتسليمه اليوم لشرطة منطقة تبوك.
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