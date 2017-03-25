محمد بن سريع العجمي

سعد بن سليمان الفريخ

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بعدما كان مقرر تطبيقها مطلع الشهر المقبل.. تأجيل تطبيق الضريبة الانتقائية.. ومصادر تعلن الأسباب