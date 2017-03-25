أشارت مصادر إلى أن تطبيق الضريبة الانتقائية لن يتم في الموعد المحدد له والذي كان في الأول من شهر ابريل المقبل، حيث أكدت المصادر أن هناك عدة إجراءات يجب أن تتم قبل تطبيق الضريبة الانتقائية ولعل أهمها إقرار النظام الداخل للضريبة الانتقائية فضلًا عن تحديد وزير المالية موعد تطبيقها.
وتوقعت المصادر أن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية عقب شهر ونصف من الآن، خاصة عقب انتهاء هئية الخبراء بمجلس الوزارء من إعداد مشروع النظام الداخلي للضريبة الانتقائية لكن من المنتظر إحالته إلى مجلس الشورى خلال أيام وعقب موافقة مجلس الشورى بعد الإطلاع عليه يتم تحويله إلى وزارة المالية ليحدد الوزير موعد تطبيقها.
يُذكر أن الضريبة الانتقائية سيتم فرضها بنسب معروفة على سلع محددة وهي السلع الكمالية ومن هذه السلع مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ومنتجات التبغ، وفقا لسبق.
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بعدما كان مقرر تطبيقها مطلع الشهر المقبل.. تأجيل تطبيق الضريبة الانتقائية.. ومصادر تعلن الأسباب
الخرج اليوم - حمد السويحب :
أشارت مصادر إلى أن تطبيق الضريبة الانتقائية لن يتم في الموعد المحدد له والذي كان في الأول من شهر ابريل المقبل، حيث أكدت المصادر أن هناك عدة إجراءات يجب أن تتم قبل تطبيق الضريبة الانتقائية ولعل أهمها إقرار النظام الداخل للضريبة الانتقائية فضلًا عن تحديد وزير المالية موعد تطبيقها.
أشارت مصادر إلى أن تطبيق الضريبة الانتقائية لن يتم في الموعد المحدد له والذي كان في الأول من شهر ابريل المقبل، حيث أكدت المصادر أن هناك عدة إجراءات يجب أن تتم قبل تطبيق الضريبة الانتقائية ولعل أهمها إقرار النظام الداخل للضريبة الانتقائية فضلًا عن تحديد وزير المالية موعد تطبيقها.
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