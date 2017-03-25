تحوّل فوز منتخب السعودية على تايلاند بثلاثة أهداف دون ردّ ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018 إلى معركة بين جماهيري نادييْ الهلال و النصر عبر “هاشتاغ” انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وسجل محمد السهلاوي لاعب النصر الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك تايلاند.
وبهذا الهدف عادل السهلاوي رقم سامي الجابر في عدد الأهداف المسجلة بتصفيات كأس العالم حيث أصبح لكلٍ منهما 16 هدفًا. وفق “مزمز”.
وفتحت معادلة السهلاوي لرقم الجابر الباب أمام ملاسنات بين جماهير الناديين.
ودشن نصراويون هاشتاغ #السهلاوي_يطمس_تاريخ_الجابر احتفالاً بمعادلة مهاجمهم للاعب الهلال التاريخي في عدد أقل من المباريات الدولية.
#السهلاوي_يطمس_تاريخ_الجابر. مافي مقارنه أبدا السهلاوي ١٢ مباره والجابر ٣٦ مباره ونفس الأهداف هذا في ظلم لسهلاوي pic.twitter.com/u4zC80x0pN
— صـہـاڵـہـح (@dr13320) March 24, 2017
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