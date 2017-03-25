أشاد لاعب فريق الاتحاد والمنتخب السعودي الأول السابق ، خميس الزهراني ، بالهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأخضر ،مؤكدا بأنه تقني تكتيكي من الطراز الأول وحصد الإنتصار على مضيفه التايلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل خارج قواعده بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ” بأقل مجهود “.
قال خميس الزهراني في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري : ” تغييرات بيرت فان مارفيك كانت نموذجية والطريقة الأوروبية لا تغير في الفريق الفائز،وضغط المنتخب السعودي في أول 20 دقيقة وحقق ما يريد وحافظ على شباكه وتحكم برتم اللقاء وأستحق الفوز عن جدارة بالنهاية “.
أضاف : ” الهولندي فان مارفيك يثبت في كل مرة أنه مدرب تكتيكي من الطراز الأول ،والمنتخب السعودي فاز على تايلاند بأقل مجهود ومباراة العراق صعبة وعلى الأخضر التحضير لها بالصورة المنشودة”. وفق “النادي”.
ختم الزهراني ،بقوله : ” لدى الأخضر تحديات فنية ونفسية بلقاء العراق ولا أتوقع تغيير من مارفيك في الأسلوب والأدوات،ويستحق الجمهور السعودي أن يفرح والمباراة أمام تايلاند كانت هي الأسهل فنياً ولكن أكرر الأصعب هي مباراة العراق”.
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