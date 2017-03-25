وجه عضو شرف نادي النصر ، منصور عبدالله الثواب ،رسالة هامة لجميع النصراويين بخصوص ما يتم تناقله في وسائل الإعلام والصحف بشأن أعضاء شرف العالمي والمكافأت المقدمة للفئات السنية والفريق الكروي الأول ،مؤكدا على ضرورة ارتباط ولاء اللاعبين بالنادي فقط وليس للأشخاص.
قال منصور الثواب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) : ” مبروك فوز الناشئن للعلم فقط من يقدم المكافأت للاعبين هو نادي النصر ممثل في الإدارة حسب التنظيم الداخلي للنادي “.
أضاف : ” عضو الشرف ونحن واحد منهم نقدم الدعم للنادي ويجب أن يكون ارتباط ولاء اللاعب للنادي فقط وليس للأشخاص”.
أتم منصور الثواب ،بقوله : ” أرجو من جماهير ومحبي العالمي الابتعاد عن تمجيد الأشخاص فكلنا محبين للعالمي من يستحق الثناء هو النصر الكيان والعاملين في النادي ..للعلم فقط وجدت في نادي النصر ممثل في إداره النادي كل تعاون واحترام وتشجيع وأعطيت حريه العمل ووجدة دعم غير محدود “. وفق “النادي”.
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