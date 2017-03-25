أكد لاعب خط وسط النادي الأهلي، وليد باخشوين، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وجود خلافات بين بعض اللاعبين في الفريق الأهلاوي، موضحًا أن سبب تراجع نتائج الراقي خلال الموسم الحالي يعود إلى تغيير المدرب في بداية الموسم، وكثرة الإصابات.
وقال باخشوين في تصريحات إذاعية عبر “ufm”: “تغيير المدرب بداية الموسم وكثرة التوقفات والإصابات كانت السبب في تراجع مستوى الفريق عن الموسم السابق”، مضيفا:”علاقتنا كلاعبين في النادي الأهلي ممتازة، وغير صحيح ما أشيع حول وجود خلافات بيننا”.
وفي سياق متصل، كشف أمين عام المجلس التنفيذي بالنادي الأهلي، المحامي خالد أبو راشد، عن أن المجلس التنفيذي ناقش تذبذب مستويات الفريق الأول، بالإضافة إلى مناقشة ما يتعلق بالفرق السنية والألعاب المختلفة. وفق “المواطن”.
وأشار: “تركيزنا الآن منصب على تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، وسنعمل على الفوز في جميع مباريات الدوري المتبقية”، مختتمًا بقوله: “إبعاد بعض اللاعبين قرار فني بحت، ويهمنا أن يعود كل من انخفض مستواه إلى مستواه السابق”.
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