أبدى نجم الهلال والمنتخب السعودي أحمد الدوخي سعادته الغامرة بفوز الصقور الخضر وتصدره لمجموعته في تصفيات كأس العالم وقال انه متفائل كثيراً بالوصول الى روسيا 2018 وأكد انه يرى الرغبة الكبيرة في اللاعبين وأنهم إذا أظهروا كل مالديهم من إمكانات سيستطيعون تكرار التاهل للمونديال وتمثيل الوطن في كأس العالم خير تمثيل.
وعن ميوله الحالية بعد أن مثل أربع أندية ثلاثه منها سعودية قلنا له لمن يميل القلب الان يا كابتن ؟ قال بدون تردد للهلال ثم كررنا عليه ومن فريقك الثاني بعد الهلال ؟ قال الهلال ايضاً وعن وضع معشوقه الازرق أكد الدوخي انه متفائل كثيراً بمستقبل الملكي طالماً ان من يقود السفينة الزرقاء هو الامير نواف بن سعد فاهذا الرئيس هو الرجل المناسب في المكان المناسب ومعة بإذن الله سوف تتحقق كل امال الهلاليين واستطرد قائلاً أن صدارة الفريق بفارق كبير عن أقرب منافسيه تؤكد ان هذا الفريق خلفه عمل جبار من الادارة متمثلة بالرئيس ونائبة ومن مدير الكرة الخلوق جداً فهد المفرج وانه لولاء عملهم وجهودهم لما وصل الهلال لهذا الفارق الكبير من النقاط عن أقرب منافسيه على لقب الدوري وأوضح ان الارجنتيني دياز هو ضالة الفريق وقال أن الإدارة وفقت في جلب مدرب كبير سيحقق مع الهلال بإذن الله أكبر قدر من البطولات وسيعيد زمن الإنجازات العظيمة في زمن المدربين العمالقة الذي مروا على الهلال مثل يوردنسكو وبلاتشي وماتورانا وكاندينيو وغيرهم. وفق “أخبار 24”.
وفي ختام حديثة قال الدوخي ان الاستاذ ناصر الاحمد هو من اكتشفه وهو مكتشف أكثر نجوم الهلال الذين حققوا العديد من الإنجازات والامجاد الزرقاء .
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