كشفت الصحف الباراغويانية الصادرة اليوم الجمعة أن مدرب الهلال السابق، الأوروجوياني غوستافو ماتوساس سيتولى الإدارة الفنية لنادي سيرو بونتيرو الباراغوياني، النادي الأكثر شعبية في الباراغواي .
وكان الهلال قد تعاقد مع المدرب في منتصف يونيو من العام الماضي إلا أنه لم يستمر مع الفريق لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب عدم الرضا الجماهيري عن المستوى الفني للفريق علماً بأنه قاد الزعيم في خمس مباريات فاز في ثلاثة وتلقى الهزيمة في اثنانمن ضمنها خسارة الفريق أمام الأهلي في السوبر .
وتمت إقالة المدرب في الأسبوع الأخير من سبتمبر عقب فوز الفريق وقتها على القادسية بهدفين لهدف إلا أن الفوز لم يشفع له في البقاء .
ومنذ إقالته من تدريب الهلال وهو بلا ناد حتى أتم توقيعه مؤخراً مع النادي الباراغوياني في تجربة أولى له هناك مثلما كانت تجرربته مع الهلال هي الأولى له في المملكة. وفق “عين اليوم”.
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