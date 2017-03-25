وصل للمملكة جثمانا المبتعثين، اللذين تم العثور عليهما متوفيين داخل موقف للسيارات في مدينة روكفورد الأمريكية، حيث تمت الصلاة على أحدهما يوم أمس الجمعة بالمسجد النبوي الشريف ودفنه ببقيع الغرقد، وفيما تم دفن الآخر بمقابر الفيصلية بجدة.
وشارك في تشييع جثماني المبتعثين “محمد سمير مفتي” و”أمجد على بالخير”، وفقاً لصحيفة “المدينة”، جموع غفيرة من المصلين والأهالي والأقارب بكلٍّ من المدينة المنورة وجدة، وذلك عقب وصول جثمانيهما عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
يذكر أن المبتعثين ( 24 و21 عاماً) كانا يدرسان في السنة الأولى بجامعة “روكفورد” الأمريكية، وأثبتت التحقيقات وفاتهما اختناقاً إثر استنشاقهما لغاز “أول أكسيد الكربون”، مستبعدةً وجود شبهة جنائية في الحادثة.
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