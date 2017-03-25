انطلقت، مساء أمس الجمعة، أولى أمسيات المملكة الشعرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، وبرعاية من الهيئة العامة للترفيه.
واحتفت الجماهير التي ملأت قاعة الحفل بعودة الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد للأمسيات بعد غياب ناهز الـ 14 عامًا.
وألقى الأمير الشاعر عدة قصائد تفاعل معها الحضور بشكل واسع.
وأبدى جماهير الأمسية في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل “يوتيوب”، حفاوة واسعة بالأمير عبدالرحمن بن مساعد، الذي بادر وشكرهم على هذه الحفاوة.
وحضر الأمسية العديد من الشخصيات العامة، على رأسهم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد ورئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب.
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