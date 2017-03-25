كشف المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اللواء ركن أحمد عسيري، أن التحالف يستعد لتنفيذ عملية عسكرية خاصة لاستعادة ميناء الحديدة من سيطرة المليشيات، وذلك بعد رفض الأمم المتحدة الاستجابة لطلب التحالف بوضع الميناء تحت إشرافها.
وقال عسيري في لقاء بثته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الجمعة، إن رفض الأمم المتحدة الإشراف على الميناء لا يبقى خياراً أمام قوات التحالف سوى سرعة تحرير الميناء وإعادته إلى الحكومة الشرعية.
وأضاف عسيري خلال اللقاء، بحسب “عكاظ”، أن الحكومة الشرعية ستسيطر على الميناء اليوم أو غداً، مشيراً إلى أن التحالف يعمل في الوقت الحالي على تأهيل ميناء المخا ليكون بديلاً عن ميناء الحديدة في استقبال الإعانات الطبية والغذائية.
وكانت الأمم المتحدة طالبت مؤخراً بإبعاد ميناء الحديدة عن العمليات القتالية، مؤكدة أن 70% من المساعدات الإنسانية تدخل عبره، وحمّلت الحوثيين مسؤولية محاصرة المدنيين ومنع وصول المساعدات لهم، إلا أنها في الوقت ذاته رفضت الإشراف على الميناء.
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