نشرت وزارة الإسكان اليوم (الجمعة) صورا حديثة لمشروع إسكان عنيزة المقرر تسليمه للمستحقين قريبا، تبين تصميم المشروع ومرافقه.
وذكرت الوزارة أنه تم تجهيز المشروع على (1,240,000) م2، ويحوي 340 وحدة سكنية، و367 أرضا مطوّرة، ومرفقين حكوميين، بالإضافة إلى مسجدين وجامع و4 مدارس.
وأضافت أنه يوجد ضمن المشروع محطة لمعالجة المياه، وأخرى لرفع المياه، والثالثة لضخها، كما يوجد خزان للشرب، وآخر للري.
وأظهرت الصور المنشورة تصميم المنازل من الداخل والخارج، بالإضافة إلى المسجد الجامع، وكذلك المرافق المحيطة بالمشروع.
وفق “أخبار 24”.
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