كشف مدير مرور منطقة تبوك العقيد محمد العتيق، أن سبب انقلاب الحافلة التي كانت تقل معتمرين أردنيين على طريق المدينة ـ تبوك هو انشغال السائق بهاتفه أثناء قيادة الحافلة، فيما أشارت مصادر إلى أن 7 أشخاص توفوا في الحادث وأصيب 31 آخرون.
وقال العتيق وفقاً لـ “عين اليوم” إن شهود العيان أكدوا أن سبب انقلاب الحافلة يعود إلى انشغال السائق بهاتفه النقال، مشيراً إلى بدء التحقيق في الأمر.
وكانت فرق الهلال الأحمر وطوارئ الصحة وإسعافات مستشفى الملك سلمان العسكري، قد باشرت موقع الحادث بمساندة فرق المرور وأمن الطرق والدفاع المدني؛ حيث لا يزال يجرى نقل المصابين إلى عدد من مستشفيات المدينة التي أعلنت حالة الاستنفار لأطقمها من الممرضين والأطباء، وتجهيز غرف العمليات لاستكمال العلاج لجميع الحالات.
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