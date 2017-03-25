وثّق مقطع فيديو لحظة تعرض طائرة كانت في رحلة داخلية بين جدة والباحة أمس (الجمعة)، إلى اهتزاز شديد عقب دخولها وسط سحابة عملاقة، فيما سيطرت حالة من الهلع والفزع وسط الركاب الذين حرصوا على ترديد الشهادة.
وأظهر المقطع الذي صور بواسطة أحد الركاب دخول الطائرة وسط السحابة عدة ثوانٍ؛ ما تسبب في تأرجح الطائرة أكثر من مرة وترنح أحد أجنحتها في الهواء واهتزازها بشكلٍ مُخيف، فيما سُمع أصوات الركاب وهم في حالة فزع إضافة إلى صراخ عدد من السيدات المتواجدات على متن الطائرة وترديد كلمة الشهادة.
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