محمد بن سريع العجمي

سعد بن سليمان الفريخ

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بالفيديو.. ​مواطن ينجو بأعجوبة بعد سقوط جزء كبير من سقف منزله على فراشه أثناء ذهابه لصلاة الفجر