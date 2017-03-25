نجا مواطن من الموت بأعجوبة عقب سقوط جزء كبير من سقف منزله خلال تواجده في المسجد لأداء صلاة الفجر؛ حيث تفاجأ بعد عودته إلى المنزل بسقوط سقف غرفة نومه على الفراش في مشهد مُرعب.
وأظهر مقطع فيديو لم يتضح توقيت أو مكان تصويره، تعرّض سقف منزل المواطن إلى الانهيار وتناثر أجزاء إسمنتية منه على فراش نومه وبأنحاء غرفته، فيما أبدى عدد من جيرانه تعجبهم من المشهد، داعين المواطن إلى حمد الله على سلامته له بفضل مداومته على صلاة الفجر.
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